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Кот Дизель в поисках человека

Кот Дизель в поисках человека

Бывшая хозяйка Дизеля содержала его в ужасных условиях. Но сейчас всё позади. Кот оправился от стресса, живет на передержке у волонтера и ищет новую семью.

Рыжий кот мечтает стать домашним. Он очень ласковый, тянется к людям и постоянно мурлычет. Дизель воспитанный, ходит в лоточек, ест всё. Ему 3-5 лет, он кастрирован и привит.

По всем вопросам звонить по тел. 8-953-971-13-28.

 

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Автор: Оксана Грудинина
8 марта, в 10:00 +14
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