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В Туле найден скотч-терьер. Ищем хозяина!

В Туле найден скотч-терьер. Ищем хозяина!

10 декабря в Туле на ул. Оружейной был найден скотч-терьер. Девочка. В данный момент находится на передержке. Ищем старых хозяев!

Звоните по тел. 8-953-183-00-00 (Наталья).

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru,  ВКонтакте или WhatsApp по тел. 8-920-782-14-28.

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Автор: Оксана Грудинина
вчера, в 13:12 +6
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