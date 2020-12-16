В Туле найден скотч-терьер. Ищем хозяина!
10 декабря в Туле на ул. Оружейной был найден скотч-терьер. Девочка. В данный момент находится на передержке. Ищем старых хозяев!
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