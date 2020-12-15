Ночка мечтает стать домашней

Ночку спасли, и теперь она живет на передержке у волонтеров. Ей около 5-6 месяцев, она уже полностью обучилась домашним манерам и готова к переезду к новым родителям.

Лоток и когтеточка на отлично. Кушает сухой корм Purina и влажный Felix. Обработана от паразитов и привита. В ближайшее время будет стерилизована. Отдается по договору с ненавязчивым отслеживанием судьбы.

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