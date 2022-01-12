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Зверьё моё
В Туле пропал кот Лева. Помогите найти!

В Туле пропал кот Лева. Помогите найти!

В Туле на ул. Колхозной в Привокзальном районе пропал кот Лёва. Его очень ждут дома. К тому же у животного больные почки, ему нужен специальный уход. 

Помогите в поиске Лёвы. Он любимец семьи, по нему сильно скучают. 

Нашедшему – хорошее вознаграждение!

За достоверную информацию о его нахождении хозяева тоже обещают отблагодарить. 

Тел. 8-903-697-81-60.

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru,  ВКонтакте или WhatsApp по тел. 8-920-782-14-28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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Автор: Оксана Грудинина
12 января, в 11:19 +14
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В Пролетарском районе Тулы найден котенок
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