В Туле пропал кот Лева. Помогите найти!

В Туле на ул. Колхозной в Привокзальном районе пропал кот Лёва. Его очень ждут дома. К тому же у животного больные почки, ему нужен специальный уход.

Помогите в поиске Лёвы. Он любимец семьи, по нему сильно скучают.

Нашедшему – хорошее вознаграждение!

За достоверную информацию о его нахождении хозяева тоже обещают отблагодарить.

Тел. 8-903-697-81-60.

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