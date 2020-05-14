Огненно-рыжему Каю нужен человек

Кай – красивый, пушистый огненно-рыжий котик с шикарным хвостом. Ласковый, игривый, очень любит, когда его гладят, и умеет поддержать любой разговор.

Не любит резких движений в свою сторону и громких голосов. Идеальный котик, который всегда будет рядом с вами. А еще он отлично находит общий язык с другими котами.

Каю около трех лет, он кастрирован, привит. Есть ветпаспорт. К лотку и когтеточке приучен. Пристраивается заботливым, ответственным людям по договору с правом ненавязчивого отслеживания судьбы. Строго без самовыгула.

Хотите познакомиться с Каем? Звоните по тел. 8-953-971-13-28 или пишите ВКонтакте.

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