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Зверьё моё
Поможем Марго найти дом

Поможем Марго найти дом

Марго – кошка-друг, она будет встречать вас с работы, смотреть с вами телевизор, читать книги. Она очень любит людей и никогда не упустит возможности побыть рядом с вами. Спокойная, не терпит суеты и излишнего веселья.

Марго около 5-6 лет, она привита, стерилизована, приучена к лотку. Отлично ладит с другими кошками. Отдается строго без самовыгула. При необходимости возможна доставка.

Звоните и возьмите себе эту зеленоглазую красотку. Тел. 8-953-971-13-28 или пишите ВКонтакте.

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

 

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Автор: Оксана Грудинина
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