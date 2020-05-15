Поможем Марго найти дом

Марго – кошка-друг, она будет встречать вас с работы, смотреть с вами телевизор, читать книги. Она очень любит людей и никогда не упустит возможности побыть рядом с вами. Спокойная, не терпит суеты и излишнего веселья.

Марго около 5-6 лет, она привита, стерилизована, приучена к лотку. Отлично ладит с другими кошками. Отдается строго без самовыгула. При необходимости возможна доставка.

Звоните и возьмите себе эту зеленоглазую красотку. Тел. 8-953-971-13-28 или пишите ВКонтакте.

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