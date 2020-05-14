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Зверьё моё
Травмированный на «Тулачермете» пес ищет дом

Травмированный на «Тулачермете» пес ищет дом

Историю Рекса в начале февраля обсуждала вся Тула. Собаку обнаружили возле «Тулачермета» с оторванной лапой.

Животное, вероятно, долго скиталось, потому что рана успела загноиться. Подробнее об этой истории здесь

Сейчас Рекс живет в отлове «Континент+». Травмированную лапу пришлось ампутировать. Но Рекс здоров и полон сил, отсутствие лапы никак не сказывается на его жизни. Он любит людей и животных и без остатка подарит свое большое сердце. 

Рекс – молодой пес. Будет среднего размера, сможет жить и в квартире, и в загородном доме. Отдается строго не на цепь.

Находится в отлове «Континент+» по адресу: Тула, пос. Сергиевский, ул. Садовая, 1. Часы приёма с 13.00 до 16.30 в будни.

Приезжайте знакомиться или звоните по тел.: 8-953-971-13-28 (Юлия), 8-920-789-19-32 (Екатерина), 8-953-959-16-18 (Полина). 

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 10:00 +11
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