Буся ищет семью
Буся замечательная, прекрасная, молодая, озорная собака. Ей около двух лет, она обожает гулять и играть, любит детей.
Практически никогда не лает, но реагирует, когда кто-то подходит к двери. Очень нежная девочка и любит компанию. С Бусей никогда не будет скучно, она обожает обнимашки и почесушки и станет прекрасным членом вашей семьи.
Подарите ей семью. Тел. 8-953-962-12-75.
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