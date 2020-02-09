блоги
блоги
Регистрация
Зверьё моё
Буся ищет семью

Буся ищет семью

Буся замечательная, прекрасная, молодая, озорная собака. Ей около двух лет, она обожает гулять и играть, любит детей. 

Практически никогда не лает, но реагирует, когда кто-то подходит к двери. Очень нежная девочка и любит компанию. С Бусей никогда не будет скучно, она обожает обнимашки и почесушки и станет прекрасным членом вашей семьи. 

Подарите ей семью. Тел. 8-953-962-12-75.

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

Галерея
, Фото: 1
, Фото: 2
, Фото: 3
, Фото: 4
, Фото: 5
, Фото: 6
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 09:00 +3
Шикарный котик-вельможа пристраивается в добрые руки
Шикарный котик-вельможа пристраивается в добрые руки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.