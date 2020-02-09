Буся ищет семью

Буся замечательная, прекрасная, молодая, озорная собака. Ей около двух лет, она обожает гулять и играть, любит детей.

Практически никогда не лает, но реагирует, когда кто-то подходит к двери. Очень нежная девочка и любит компанию. С Бусей никогда не будет скучно, она обожает обнимашки и почесушки и станет прекрасным членом вашей семьи.

Подарите ей семью. Тел. 8-953-962-12-75.

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