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Крохе нужен дом

Крохе нужен дом

Совершенно необыкновенная, нежная, хрупкая, милая Кроха ищет дом. Щенку около 2-3 месяцев. Животное обработано от паразитов, привито, есть ветпаспорт.

Кроха активная, веселая, развитая, как и полагается щенку её возраста. Где же вы, родители? Успейте поймать самый сладкий возраст!

Щенок находится в Новомосковске, но возможна доставка по области. Помощь куратора в стерилизации по возрасту. Тел. 8-906-627-85-00.

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

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Автор: Оксана Грудинина
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