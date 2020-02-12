Крохе нужен дом

Совершенно необыкновенная, нежная, хрупкая, милая Кроха ищет дом. Щенку около 2-3 месяцев. Животное обработано от паразитов, привито, есть ветпаспорт.

Кроха активная, веселая, развитая, как и полагается щенку её возраста. Где же вы, родители? Успейте поймать самый сладкий возраст!

Щенок находится в Новомосковске, но возможна доставка по области. Помощь куратора в стерилизации по возрасту. Тел. 8-906-627-85-00.

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