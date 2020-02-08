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Шикарный котик-вельможа пристраивается в добрые руки

Шикарный котик-вельможа пристраивается в добрые руки

К нам в редакцию попало вот такое необычное объявление. Публикуем его без правок: 

– Обедневший вельможа, растратив свое состояние и любовный пыл на хвостатых куртизанок, ищет спокойное местечко для дальнейшего проживания в любви и заботе.

Хорошо воспитан и все ещё очень даже привлекателен, манеры - благородные, образование домашнее.

Прилагается и телефон вельможи: 8-953-180-63-16.

Объявление необычное, но котик и правда шикарный. Присмотритесь к нему!

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 09:00 +4
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