Шикарный котик-вельможа пристраивается в добрые руки

К нам в редакцию попало вот такое необычное объявление. Публикуем его без правок:

– Обедневший вельможа, растратив свое состояние и любовный пыл на хвостатых куртизанок, ищет спокойное местечко для дальнейшего проживания в любви и заботе.

Хорошо воспитан и все ещё очень даже привлекателен, манеры - благородные, образование домашнее.

Прилагается и телефон вельможи: 8-953-180-63-16.

Объявление необычное, но котик и правда шикарный. Присмотритесь к нему!

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