Веселый и умный пес Элвис хочет стать домашним

Весёлый, умный и жизнерадостный пёс с оригинальном окрасом по кличке Элвис или можно просто Эл ищет семью. Он очень любит внимание людей, но к сожалению недостаточно его получает.

Если вы ищете себе хвостатого, доброго весельчака, обратите внимание именно на этого мальчишку! Он уже изучил команду сидеть и может дать подержать свою лохматую лапу.

Отдается взрослым ответственным людям по договору с отслеживанием судьбы. В квартиру или в частный дом в вольер с выгулом. Строго не на цепь.

По вопросам пристройства звоните по тел.: 8-953-971-13-28 (Юлия),

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