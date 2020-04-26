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Веселый и умный пес Элвис хочет стать домашним

Веселый и умный пес Элвис хочет стать домашним

Весёлый, умный и жизнерадостный пёс с оригинальном окрасом по кличке Элвис или можно просто Эл ищет семью. Он очень любит внимание людей, но к сожалению недостаточно его получает.

Если вы ищете себе хвостатого, доброго весельчака, обратите внимание именно на этого мальчишку! Он уже изучил команду сидеть и может дать подержать свою лохматую лапу.

Отдается взрослым ответственным людям по договору с отслеживанием судьбы. В квартиру или в частный дом в вольер с выгулом. Строго не на цепь.

По вопросам пристройства звоните по тел.: 8-953-971-13-28 (Юлия),

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

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Автор: Оксана Грудинина
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