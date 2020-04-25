Немолодому котику Платоше нужна семья

Платоша остался один после смерти хозяйки. Сейчас он живет на передержке, но это временный дом. Ненавязчивый, не будет никому мешать, может тихо сидеть в сторонке, никому не мешая, или лежать на ручках, тихо посапывая.

Платон – немолодой кот, ему уже около 10 лет. Таким животным найти дом очень сложно. Но им тоже хочется провести остаток жизни в любящей семье.

Кастрирован, привит, лоточек на 5+. Очень любит влажный корм, но не откажется и от сухого.

Присмотритесь к Платоше, может в вашем доме есть немного места для этого старичка!

По вопросам усыновления звонить по тел. 8-953-971-13-28 (Юлия).

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