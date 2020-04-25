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Зверьё моё
Немолодому котику Платоше нужна семья

Немолодому котику Платоше нужна семья

Платоша остался один после смерти хозяйки. Сейчас он живет на передержке, но это временный дом. Ненавязчивый, не будет никому мешать, может тихо сидеть в сторонке, никому не мешая, или лежать на ручках, тихо посапывая.

Платон – немолодой кот, ему уже около 10 лет. Таким животным найти дом очень сложно. Но им тоже хочется провести остаток жизни в любящей семье.

Кастрирован, привит, лоточек на 5+. Очень любит влажный корм, но не откажется и от сухого. 

Присмотритесь к Платоше, может в вашем доме есть немного места для этого старичка! 

По вопросам усыновления звонить по тел. 8-953-971-13-28 (Юлия).

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 10:00 +6
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