Черепаховая кошка Чуча ищет дом

Эта кошечка – милейшее создание. Молодая, ласковая и озорная. Она любит сидеть на ручках и мурлыкать. И никогда не оставит вас в одиночестве.

Чуче около двух лет. Она стерилизована, ходит в лоточек, кушает все. Отдается в семью желательно без других животных.

Хотите приютить Чучу? Звоните по тел. 8-950-913-98-90 (Наталья).

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