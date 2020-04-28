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Черепаховая кошка Чуча ищет дом

Черепаховая кошка Чуча ищет дом

Эта кошечка – милейшее создание. Молодая, ласковая и озорная. Она любит сидеть на ручках и мурлыкать. И никогда не оставит вас в одиночестве. 

Чуче около двух лет. Она стерилизована, ходит в лоточек, кушает все. Отдается в семью желательно без других животных.

Хотите приютить Чучу? Звоните по тел. 8-950-913-98-90 (Наталья).

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

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Автор: Оксана Грудинина
вчера, в 17:56 +9
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