Пончик и Батон очень срочно ищут дом!

Два малыша Пончик и Батон (кобели) были обречены на смерть — их новорождёнными, вместе с братом и сестрой выбросили в мусорный бак в холодное время. Спастись удалось только им двоим — люди подобрали их и выходили.

Сейчас им два месяца. Плотная шерсть, среднего размера, хорошие охранные качества. Приучены к пелёнкам и улице, проглистогонены, обработаны от паразитов.

Братья коммуникабельны, легко уживаются с другими животными.



Теперь они самостоятельные, активные и очень хотят в добрые руки!

Пожалуйста, не проходите мимо, уже нет возможности держать у себя.

Это Пончик.

А это Батон.

Возьмите себе друга!

Возможна доставка.

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