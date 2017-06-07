Пончик и Батон очень срочно ищут дом!
Два малыша Пончик и Батон (кобели) были обречены на смерть — их новорождёнными, вместе с братом и сестрой выбросили в мусорный бак в холодное время. Спастись удалось только им двоим — люди подобрали их и выходили.
Сейчас им два месяца. Плотная шерсть, среднего размера, хорошие охранные качества. Приучены к пелёнкам и улице, проглистогонены, обработаны от паразитов.
Братья коммуникабельны, легко уживаются с другими животными.
Теперь они самостоятельные, активные и очень хотят в добрые руки!
Пожалуйста, не проходите мимо, уже нет возможности держать у себя.
Это Пончик.
А это Батон.
Возьмите себе друга!
Возможна доставка.
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