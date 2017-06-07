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Пончик и Батон очень срочно ищут дом!

Пончик и Батон очень срочно ищут дом!

Два малыша Пончик и Батон (кобели) были обречены на смерть — их новорождёнными, вместе с братом и сестрой выбросили в мусорный бак в холодное время. Спастись удалось только им двоим — люди подобрали их и выходили.

Сейчас им два месяца. Плотная шерсть, среднего размера, хорошие охранные качества. Приучены к пелёнкам и улице, проглистогонены, обработаны от паразитов.

Братья коммуникабельны, легко уживаются с другими животными.

Теперь они самостоятельные, активные и очень хотят в добрые руки!
Пожалуйста, не проходите мимо, уже нет возможности держать у себя.

Это Пончик.

 

А это Батон.

Возьмите себе друга!

Возможна доставка.
8 (960) 613-93-55, Алла
9 (920) 277-90-77, Екатерина

Автор: Татьяна Куприянова, вчера, в 16:38 +8
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