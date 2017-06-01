Правда о клещах

На фото Тулячка Светлана и её любимый голден-ретривер.

Фотограф Наталья Тимофеева.

С наступлением тепла активизируются иксодовые клещи, и для собак резко повышается опасность заражения пироплазмозом. Ветеринары ответили на распространённые вопросы владельцев собак.



Михаил Мельник,

Тульский центр ветеринарной медицины

- Что такое пироплазмоз (бабезиоз) и чем он опасен?

– Бабезия или пироплазма – это микроскопический внутриклеточный паразит, которым инфицированы некоторые клещи. Они попадают в кровь собаки из слюны клеща при укусе. Пироплазмы разрушают клетки крови, что приводит к тяжелейшим поражениям организма животного, а без лечения нередко к смерти. Для человека этот паразит малоопасен.

- Как определить, заразен ли клещ, если его нашли на собаке?

– По внешнему виду клеща понять, является ли он переносчиком бабезиоза, невозможно. Некоторым собакам «везёт» заболеть от укуса одного насекомого, а другие после атаки множества клещей остаются здоровы.

- Через какое время станут заметны симптомы, если клещ оказался заразным?

– Пироплазмоз может протекать как очень быстро и остро, так и менее заметно и продолжительно. Клещ может укусить собаку и остаться незамеченным, а к вечеру того же дня питомец уже лежит в тяжелом состоянии. Даже если вы не находили на животном клещей, но у вашего питомца появились эти симптомы, срочно везите его к ветеринару: собака не ест, вялая, её шатает при ходьбе, температура 40-41°С, белки глаз, слизистые оболочки и кожа пожелтели, моча стала красной или коричневой. При остром пироплазмозе каждый час на счету! Чем дольше собака без лечения, тем выше вероятность тяжелых осложнений или гибели. Особенно тяжело переносят пироплазмоз щенки до года и пожилые животные – их часто не удаётся спасти в запущенных случаях.

- Нужно ли хозяевам сразу везти собаку к врачу, если они нашли клеща, но питомец выглядит здоровым?

– Если в первые сутки после обнаружения клеща у собаки нет тревожных симптомов, хозяева могут выбрать три варианта действий:

Наблюдать за состоянием собаки до 20 дней и идти к врачу, если симптомы появятся. Сделать анализ крови через 3-4 дня, когда болезнь уже может быть видна, но ещё лишь в крови. Срочно сделать укол, уничтожающий возбудителей болезни, не дожидаясь симптомов. Препарат малотоксичен, он защитит собаку от болезни на ближайший месяц.



Людмила Винокурова,

ветклиника «Ветлайн»

- Как защитить собаку от пироплазмоза?

– Обрабатывайте кожу и шерсть собаки каплями или спреем от клещей (важно соблюдать дозировку в зависимости от веса собаки). Повторяйте обработку каждые 25 дней и осматривайте собаку после каждой прогулки. Дополнительно с начала марта до конца ноября надевайте на любимца ошейник от блох и клещей. Также помогает вакцина, её делают весной, двукратно, она будет защищать собаку 6-7 месяцев. Сейчас появились и таблетки для защиты от пироплазмоза.

- Чем хозяева могут помочь собаке во время лечения?

– Во время лечения обеспечьте собаке постоянный доступ к свежей воде, не тревожьте питомца и не заставляйте его двигаться, часто проветривайте помещение.



Оксана Некрасова,

ветклиника «Друг»

- Когда лучше гулять с собакой, чтобы избежать нападения клещей?

– К сожалению, совсем избежать риска невозможно, клещи особенно активны именно в часы обычных прогулок с питомцами. Днём, на открытом солнце, и ночью клещи менее активны, но опасность всё равно сохраняется.

- Где на теле собаки можно обнаружить клещей?

– Клещи чаще присасываются в области головы, шеи, грудной клетки, паха. Обязательно осматривайте животное после каждой прогулки. Лучше проводить осмотр двукратно с интервалом 1-1,5 часа.