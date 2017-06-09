Пропал Чуча. Помогите найти!

1 июня пропал кот. Отзывается на кличку Чуча.

Он жил на ул. Рязанской, 13 (стоянка машин с пробегом), напротив заправки «Газпром».

Раньше никогда никуда не уходил! Возможно, кто-то увёз его с собой по ошибке, или Чуча почему-то убежал.

Сотрудники стоянки очень переживают и ищут своего любимца!

Если вы увидите Чучу на улице, или вдруг забрали его себе, позвоните, пожалуйста по телефону 8 (906) 530-07-30 (Елена), и верните сотрудникам стоянки любимого «коллегу», или хотя бы сообщите о его судьбе!