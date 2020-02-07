Мурке нужен человек

Мурку отловили, чтобы стерилизовать, но дни необходимой передержки прошли, швы сняли, а выпустить её на улицу рука не поднялась. Она оказалось такой замечательной кошкой!

Гиперласковая, без вредных привычек, ничего не дерет и не портит и идеально ходит в лоток. Ей лишь бы гладили и вкусно кормили.

Девочке примерно 3 года, она обработана от паразитов, первично привита. Подарите Мурке дом.

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