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Зверьё моё
Мурке нужен человек

Мурке нужен человек

 

Мурку отловили, чтобы стерилизовать, но дни необходимой передержки прошли, швы сняли, а выпустить её на улицу рука не поднялась. Она оказалось такой замечательной кошкой!

Гиперласковая, без вредных привычек, ничего не дерет и не портит и идеально ходит в лоток. Ей лишь бы гладили и вкусно кормили. 

Девочке примерно 3 года, она обработана от паразитов, первично привита. Подарите Мурке дом.

По всем вопросам пишите ВКонтакте или по тел. 8-903-840-15-13. 

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

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Автор: Оксана Грудинина
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