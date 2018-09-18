Британец Флоппи ищет дом

Малыша Флоппи в приют «Любимец» сдали предыдущие хозяева из-за аллергии на шерсть, и вот уже месяц этот чудесный котик ждет свою новую семью.

Приют оказался большим стрессом для Флоппи. Некогда активный кот вынужден целыми днями сидеть в клетке, и поэтому он стал показывать свой характер. Флоппи своенравный, но все острые углы сгладят любовь и терпение его новых хозяев.

Этот котик с первого взгляда очаровывает всех своей шикарной шерстью и милой мордашкой. Ему полтора года, и его отдают с условием обязательной кастрации.

Флоппи ждет вас в «Любимце» в Туле, на ул. Набережной, 3. Если вы хотите забрать или взять на попечение питомца, звоните 8-920-277-00-02 или сразу приезжайте знакомиться!