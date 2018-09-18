Котятам из «Ясной поляны» угрожает опасность от собак

Эти малыши живут в музее-усадьбе «Ясная Поляна». Сотрудники кормят их и ухаживают, но не смогут защитить от опасности — деревенских собак (уже были печальные случаи).

Нас попросили посодействовать в пристройстве этих троих малышей. Им 1,5 месяца от роду, и они уже очень культурные — ходят в специально отведенную для них мини-песочницу. Сейчас черныши живут в конуре, прямо за домом Л. Н. Толстого.

Это девочка, полностью чёрная, интеллигентная красотка.

Черныш (со стрелкой на носу) — котик, добронравный вожак мини-стаи. Его сосед или соседка (какого пола- не уточнили) тоже ласковая (ый) малыш.

Может вам нужен маленький друг? Приходите в музей-усадьбу

и возьмите к себе котёнка!

Если вы захотите приютить малышей, обратитесь к сотрудникам прямо там, на территории.