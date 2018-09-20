Жизнерадостный Дукс ищет семью

Дукс – активный и общительный пес. Ещё щенком он был подобран на улице и вот уже три года живет в приюте, не теряя надежды обрести семью.

Дукс очаровывает всех посетителей с первого взгляда – это открытый пёс, заряжающий своим позитивом всех вокруг.

Кровь охотничьей собаки не дает ему сидеть на месте, он обожает играть и гулять. Поэтому лучше всего этот красавец будет чувствовать себя в частном доме.

Песик станет прекрасным защитником на вашем участке, он неприхотлив в еде и поддается дрессировке. Очень любит внимание и сразу же отвечает взаимностью. Если вы ищете преданного друга, Дукс – тот, кто вам нужен!

Дукс – обаятельный, неагрессивный и общительный. Привит и здоров. Готов к переезду в новый дом. Он ждет вас в «Любимце» в Туле, на ул. Набережной, 3.

Если вы хотите забрать питомца, звоните 8-920-277-00-02 или сразу приезжайте знакомиться!