Бездомная собака родила щенков в яме. Помогите спасти!

Молодая бездомная собака родила щенков в яме от подвала за сараями в Советске. Люди кормят их, попытались утеплить их угол. Но фактически щенки всё равно живут под открытым небом, плачут и трясутся от холода грязные и мокрые.

Взять их себе домой люди не могут, а мама щенков целый день бегает в поисках еды и из-за совсем бедственного положения она даже спокойно подпускает людей к щенкам.

Щенки уже научились вылезать из ямы, но далеко не уходят. Как только научатся выбегать из-за гаражей, они будут еще в бОльшей опасности, потому что во дворе живут взрослые собаки.

Помогите спасти этих крох! Пять девочек и три мальчика нуждаются в помощи. Пусть их жизнь будет счастливой и сытой в любящей семье. Волонтеры будут рады любой помощи: теплым вещам на подстилки, продуктам, передержке в теплом помещении, хотя бы в гараже или сарае, чтобы щенков не засыпало снегом.

Но, конечно, самый идеальный вариант – это дом для щенков. Не дайте им погибнуть! Если готовы помочь или взять щенков, звоните по тел. 8 (920) 274-05-24 или пишите в личные сообщения ВКонтакте.

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