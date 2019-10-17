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Бездомная собака родила щенков в яме. Помогите спасти!

Бездомная собака родила щенков в яме. Помогите спасти!

Молодая бездомная собака родила щенков в яме от подвала за сараями в Советске. Люди кормят их, попытались утеплить их угол. Но фактически щенки всё равно живут под открытым небом, плачут и трясутся от холода грязные и мокрые.

Взять их себе домой люди не могут, а мама щенков целый день бегает в поисках еды и из-за совсем бедственного положения она даже спокойно подпускает людей к щенкам. 

Щенки уже научились вылезать из ямы, но далеко не уходят. Как только научатся выбегать из-за гаражей, они будут еще в бОльшей опасности, потому что во дворе живут взрослые собаки. 

Помогите спасти этих крох! Пять девочек и три мальчика нуждаются в помощи. Пусть их жизнь будет счастливой и сытой в любящей семье. Волонтеры будут рады любой помощи: теплым вещам на подстилки, продуктам, передержке в теплом помещении, хотя бы в гараже или сарае, чтобы щенков не засыпало снегом. 

Но, конечно, самый идеальный вариант – это дом для щенков. Не дайте им погибнуть! Если готовы помочь или взять щенков, звоните по тел. 8 (920) 274-05-24 или пишите в личные сообщения ВКонтакте.

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 17:45 +1
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