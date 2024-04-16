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Масю нашли на лавке под проливным дождем

Масю нашли на лавке под проливным дождем

Мася выживала на улице, как могла. Голод, холод и болезни были спутниками ее жизни. Когда сил уже не хватало, Мася тихо и безропотно ждала последнего часа на лавочке под проливным дождем. Прохожие бросали на кошку брезгливые взгляды, но все-таки ей повезло. Масю заметили волонтеры. 

Кошка долго восстанавливалась и лечилась. До сих пора она является носителем лейкоза. Лечения это заболевание не требует, оно безопасно для людей, коше нужно всего лишь сдавать кровь раз в полгода.

Мася очень добрая и общительная, но из-за того, что на передержке есть другие животные, она вынуждена жить в клетке. Для Маси это постоянный стресс. Ей необходим семья!

Только любящие люди помогут Масе расцвести и стать самой красивой.

Кошке около трех лет, она стерилизована, неприхотлива в еде и приучена к лотку. Присмотритесь, вдруг Мася – ваш будущий друг.

Все вопросы можете задать волонтеру ВКонтакте и в WhatsApp по номеру 8-953-971-13-28 (Юлия).

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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сегодня, в 07:00 0
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