У шарпея была тяжелая жизнь. Помогите найти любящую семью

Разыскивается самый добрый хозяин для Мели. Эта девочка перенесла многое: жила на привязи, была у алкоголиков. Спасти ее решили волонтеры.

Сейчас они ищут новый дом для шарпея. Мели около трех лет. Она умная, воспитанная и контактная. Стерилизована.

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