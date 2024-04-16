  1. Моя Слобода
  2. Блоги
  3. Блоги
  4. Зверьё моё
  5. У шарпея была тяжелая жизнь. Помогите найти любящую семью - Блог «Зверьё моё» - MySlo.ru
блоги
блоги
Регистрация
Зверьё моё
У шарпея была тяжелая жизнь. Помогите найти любящую семью

У шарпея была тяжелая жизнь. Помогите найти любящую семью

Разыскивается самый добрый хозяин для Мели. Эта девочка перенесла многое: жила на привязи, была у алкоголиков. Спасти ее решили волонтеры.

Сейчас они ищут новый дом для шарпея. Мели около трех лет. Она умная, воспитанная и контактная. Стерилизована.

По вопросам удочерения пишите ВКонтакте.

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
вчера, в 17:00 +5
 
Масю нашли на лавке под проливным дождем
Масю нашли на лавке под проливным дождем
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.