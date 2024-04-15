Маленькая властная генеральша Надежда ищет дом

Надежда Константиновна Мелкская — кругленькая женщина, не обремененная знаниями о фитнесе, овсяноблинах и смузи из сельдерея. Эта кошка напоминает маленькую властную генеральшу в красном костюме и нелепой шляпе из знаменитой кинокартины.

Конкурентов шарообразная Надежда раскатывает своим авторитетом в тот самый овсяноблин, ну или бумагу, с которой, как известно, в стране напряжёнка.

Для нее важней всего погода в доме и отсутствие пищевых конкурентов.

Стрелка этого Компаса Земного всегда предательски колеблется в сторону «севера», главного места паломничества в квартире — холодильника, как бы намекая, что уже три минуты неподалёку скучает её пустая миска.

Надюша — кошка для размеренной спокойной жизни, а-ля «Ну вот поели, теперь можно и поспать. Ну вот, поспали, теперь можно и поесть…». Без претензий на внимание и продолжительные активные игры на свежем воздухе.

Стерилизована, привита, умница, красавица. Что ещё для счастья надо?

Находится в Новомосковске (Тульская область). Доставка обсуждается.

Все вопросы по тел. 8-906-627-85-00.

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