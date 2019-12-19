Шарик ищет дом

Статный, красивый, умный, с удивительнми глазами и преданным сердцем – это всё о нем, о Шарике!

Мальчик очень ласковый, мечтает о добром хозяине, которого будет любить. И чтобы был настоящий дом, который Шарик будет охранять – «работать звоночком».

Шарик создан для души и дружбы. Он точно принесет вам счастье, радость и тепло. Ему всего 1,5 года, здоров, привит, имеет ветпаспорт, кастрирован, в еде не привередлив.

Пишите, приезжайте знакомиться и забирайте его домой!

Связаться с волонтерами можно по тел. 8-953-441-25-83 (Анна) или через страничку ВКонтакте.