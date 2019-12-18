блоги
блоги
Регистрация
Зверьё моё
В Богородицке котята замерзают на улице

В Богородицке котята замерзают на улице

Трех маленьких котят в коробке подбросили к заброшенному зданию. Повезло, что их заметили люди, которые хотя бы приносят еду. 

Но малыши до сих пор находятся на улице. В мороз им не выжить. Поэтому котята срочно ищут дом. Они совсем еще крохи, и способны обучиться домашнему этикету. 

Посмотрите в эти глаза. Может это ваше новогоднее чудо? 

Котята находятся в Богородицке, но при необходимости их могут доставить в другой город. Тел. 8-950-927-22-10, 8-903-697-33-89 (Тамара).

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 17:00 +2
Миниатюрный песик ищет дом
Миниатюрный песик ищет дом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.