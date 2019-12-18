В Богородицке котята замерзают на улице

Трех маленьких котят в коробке подбросили к заброшенному зданию. Повезло, что их заметили люди, которые хотя бы приносят еду.

Но малыши до сих пор находятся на улице. В мороз им не выжить. Поэтому котята срочно ищут дом. Они совсем еще крохи, и способны обучиться домашнему этикету.

Посмотрите в эти глаза. Может это ваше новогоднее чудо?

Котята находятся в Богородицке, но при необходимости их могут доставить в другой город. Тел. 8-950-927-22-10, 8-903-697-33-89 (Тамара).

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