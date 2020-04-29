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Зверьё моё
Толстяк ищет добрых хозяев

Толстяк ищет добрых хозяев

Солидный, крупный и мохнатый красавец ищет дом. Ему три года, он неагрессивен к другим собакам. 

У Толстяка не видит один глаз, а еще он трусишка, боится людей. Поэтому жить без хозяина ему совсем невыносимо. Пес два года живет на платной передержке, он меняется, уже дает себя гладить. Но выпустить его сейчас на улицу, равносильно смерти. 

Может для этого парня найдется семья, которая примет его со всеми особенностями? Давайте дадим Толстяку шанс почувствовать настоящую любовь и заботу. 

По вопросам пристройства пишите ВКонтакте или звоните по тел. 8-953-420-33-77 (Ольга)

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

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Автор: Оксана Грудинина
вчера, в 17:22 +5
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