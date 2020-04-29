Толстяк ищет добрых хозяев

Солидный, крупный и мохнатый красавец ищет дом. Ему три года, он неагрессивен к другим собакам.

У Толстяка не видит один глаз, а еще он трусишка, боится людей. Поэтому жить без хозяина ему совсем невыносимо. Пес два года живет на платной передержке, он меняется, уже дает себя гладить. Но выпустить его сейчас на улицу, равносильно смерти.

Может для этого парня найдется семья, которая примет его со всеми особенностями? Давайте дадим Толстяку шанс почувствовать настоящую любовь и заботу.

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