Неужели у Тоси совсем нет шансов стать домашней?

Тося не знает, что на фоне других собак выглядит слишком обычно, невзрачно. Она просто ждет и верит, что когда-нибудь у нее появится любящий хозяин, которому можно подарить всю свою преданность.

Тосе около пяти лет, на нее не обращают внимание, и из-за происходящего она не очень доверяет людям. Но за обычной внешностью скрыт огромный потенциал и сильная тяга к людям.

Тося – изумительная собака, ласковая, спокойная. Она остро нуждается в любви и общении. Ей нужен человек, который проявит немного терпения, чтобы Тося начала доверять.

Стерилизована, обработана от паразитов.

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