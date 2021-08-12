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Зверьё моё
Неужели у Тоси совсем нет шансов стать домашней?

Неужели у Тоси совсем нет шансов стать домашней?

Тося не знает, что на фоне других собак выглядит слишком обычно, невзрачно. Она просто ждет и верит, что когда-нибудь у нее появится любящий хозяин, которому можно подарить всю свою преданность.

Тосе около пяти лет, на нее не обращают внимание, и из-за происходящего она не очень доверяет людям. Но за обычной внешностью скрыт огромный потенциал и сильная тяга к людям.

Тося – изумительная собака, ласковая, спокойная. Она остро нуждается в любви и общении. Ей нужен человек, который проявит немного терпения, чтобы Тося начала доверять. 

Стерилизована, обработана от паразитов.

Все вопросы по тел. 8−953−971−13−28.

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru,  ВКонтакте или WhatsApp по тел. 8-920-782-14-28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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Автор: Оксана Грудинина
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Крупный полосатый пушистый Тигра
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