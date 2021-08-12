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Зверьё моё
Крупный полосатый пушистый Тигра

Крупный полосатый пушистый Тигра

Тигра пристраивается в самые любящие и надежные ручки. Ему 3-4 года, он очень ласковый и добрый котик. Любит тарахтеть на ушко и спать в обнимку. Знает лоточек на отлично, в еде неприхотлив. 

При необходимости будет кастрирован перед отдачей. Отдается в семью без других кошачьих. 

Все вопросы по тел. 8-910-684-18-84 (Яна).

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru,  ВКонтакте или WhatsApp по тел. 8-920-782-14-28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

 

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Автор: Оксана Грудинина
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