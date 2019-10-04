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Зверьё моё
Котенка бросили под дождем. Подарите ему теплый дом!

Котенка бросили под дождем. Подарите ему теплый дом!

Вот эту маленькую крошку Зайку люди бросили на улице в ненастный день. Она сидела под дождем и плакала. Все проходили мимо, но нашелся один человек, который спас малышку. 

Теперь Зайка ищет теплое местечко и укромный уголок в чьем-то сердечке. Маленькая мурчалка, ласковый, нежный ребенок. Девочке около двух месяцев, обработана от паразитов, ей сделана первая вакцинация.

Если хотите взять котенка, звоните по тел. 8 (910) 160-73-16. Вопросы с доставкой решаемы.

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

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Автор: Оксана Грудинина
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