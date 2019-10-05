Щенку, выброшенному из машины, нужна семья

Щенка выбросили из машины прямо на дорогу и уехали. Его подобрала семья, но оставить себе его не могут. Люди отвезли его в ветклинику, где животному сделали прививки.

Оказалось, что это девочка, и пока её назвали Умка. Сейчас крохе около 5 месяцев, будет крупной, предположительно метис овчарки.

По характеру спокойная, ненавязчивая,но в силу перенесенного стресса немного пугливая. Ищем хорошего человека, который готов заниматься с собакой!

Тел. 8-910-168-08-84 (Анна).

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