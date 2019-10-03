Коротколапой собачке Цыганке нужен любящий хозяин

Ищет своих хозяев миниатюрная девочка Цыганка. Так её прозвали за её невероятный черный окрас.

Она попала в отлов вместе со своими щенками, которых родила прямо на улице. Сейчас она живет в приюте, у нее есть крыша над головой и еда, но такому трогательному созданию обязательно нужен человек рядом.

Цыганка ласковая, добрая, милая, дружелюбна со всеми собаками. Ориентирована на человека. Внимательна и послушна.

В приюте отличилась своей большой и доброй душой: приняла еще и чужих щенков и ухаживала за ними. Вот такая милота!

Цыганка здорова, привита, полна сил и энергии. Возраст 2-3 года. Пристраивается в квартиру, дом или в вольер с выгулом, не на цепь.

Тел. 8-953-971-13-28 (Юлия).

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