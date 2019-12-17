Щенкам из подъезда нужен хозяин

В Богородицке в подъезд жилого дома подбросили шесть совсем крошечных щенков. Им примерно месяц.

Пока крошек временно приютили жильцы одной из квартир, но долго продержать животных у себя эти люди не смогут. А значит, за щенками некому будет ухаживать, и малыши останутся без теплого крова и еды.

Щенкам очень нужен дом. Помогите им! Помните, что спасенные животные самые благодарные!

Скоро Новый год и Рождество, самое время для добрых дел. Присмотритесь, может среди этих щенков ваш будущий питомец!

Если хотите забрать собаку, звоните по тел. 8-950-927-22-10, 8-903-697-33-89 (Тамара).

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