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  5. Семеныч – чудо, а не кот. Забирайте скорее! - Блог «Зверьё моё» - MySlo.ru
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Семеныч – чудо, а не кот. Забирайте скорее!

Семеныч – чудо, а не кот. Забирайте скорее!

Семенычу около года. Он кастрирован и вакцинирован. Лоток знает на ура. 

Страшный хулиган, хочет играть со всеми кошками, за что вечно от них получает. Играет со шваброй, с веником, задирает собак, сидя на окне, гоняет мух. Ему постоянно нужно с кем-то играть, перерыв он делает, только когда ест. 

Все вопросы по тел. 8-903-659-73-88.

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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