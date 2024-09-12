Семеныч – чудо, а не кот. Забирайте скорее!

Семенычу около года. Он кастрирован и вакцинирован. Лоток знает на ура.
Страшный хулиган, хочет играть со всеми кошками, за что вечно от них получает. Играет со шваброй, с веником, задирает собак, сидя на окне, гоняет мух. Ему постоянно нужно с кем-то играть, перерыв он делает, только когда ест.
Все вопросы по тел. 8-903-659-73-88.
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