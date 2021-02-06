блоги
блоги
Регистрация
Зверьё моё
Оскар ищет дом

Оскар ищет дом

Оскару около 2-3 лет. Он жил в адской квартире и знает, что такое страх, холод и голод. Но это не помешало ему оставаться ласковым, спокойным и трогательным. 

Он немного робкий. Но чуть-чуть заботы, и мальчик доверится вам полностью. Оскар очень хочет стать домашним, узнать, что такое постоянно полная мисочка, любящие и заботливые хозяева, тепло и уют.

Обработан от паразитов, привит, знает лоток на 5+. Отдается в дом или квартиру без самовыгула, с правом ненавязчивого отслеживания судьбы.

Скорее пишите или звоните, Оскар очень ждет вас! Тел.: 8-953-971-13-28 (Юлия), 8-960-599-41-67 (Юлия), 8-953-962-12-75 (Виктория).

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru,  ВКонтакте или WhatsApp по тел. 8-920-782-14-28.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 18:00 +1
Бася пряталась от мороза в подъезде. Теперь она готова отправиться домой
Бася пряталась от мороза в подъезде. Теперь она готова отправиться домой
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.