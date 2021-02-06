Оскар ищет дом

Оскару около 2-3 лет. Он жил в адской квартире и знает, что такое страх, холод и голод. Но это не помешало ему оставаться ласковым, спокойным и трогательным.

Он немного робкий. Но чуть-чуть заботы, и мальчик доверится вам полностью. Оскар очень хочет стать домашним, узнать, что такое постоянно полная мисочка, любящие и заботливые хозяева, тепло и уют.

Обработан от паразитов, привит, знает лоток на 5+. Отдается в дом или квартиру без самовыгула, с правом ненавязчивого отслеживания судьбы.

Скорее пишите или звоните, Оскар очень ждет вас! Тел.: 8-953-971-13-28 (Юлия), 8-960-599-41-67 (Юлия), 8-953-962-12-75 (Виктория).

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru, ВКонтакте или WhatsApp по тел. 8-920-782-14-28.