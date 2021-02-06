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Бася пряталась от мороза в подъезде. Теперь она готова отправиться домой

Бася пряталась от мороза в подъезде. Теперь она готова отправиться домой

Бася была подобрана маленьким щенком. Она пряталась в подъезде жилого дома от морозов и метелей. У нее было сильное истощение и перелом бедра.

Сейчас о той травме ничего не напоминает. Басе была сделана операция остеосинтеза. Собака полностью здорова. 

Бася – преданная собака, хозяин будет для нее смыслом жизни. А еще она отличная охранница.

Возраст – 2 года, вес –15 кг, ростом чуть ниже колена. Стерилизована, привита, обработана от паразитов. Приучена к выгулу.  Доставка по Туле и области. Все вопросы по тел. 8-953-437-05-35 (Надежда).

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru,  ВКонтакте или WhatsApp по тел. 8-920-782-14-28.

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 08:00 +3
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