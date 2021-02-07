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Зверьё моё
Особенной Люсе нужна любовь

Особенной Люсе нужна любовь

Люся была спасена с улицы с открытой раной задней лапы. Лапа была пролечена, но проблемы остались. 

В остальном это обычная кошка, ей около 2-3 лет. Стерилизована, привита. 

Может быть, найдется человек, который полюбит Люсю с ее небольшой особенностью? По всем вопросам звоните по тел. 8-953-427-16-11 (Маруся).

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru,  ВКонтакте или WhatsApp по тел. 8-920-782-14-28.

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Автор: Оксана Грудинина
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