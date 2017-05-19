Кот-красавец с радостью переедет с улицы в ваш дом
Роскошный крупный кот окраса «шиншилла». Молодой, очень ласковый и общительный. Обработан от блох и глистов. Пока живёт на улице.
Присмотритесь, может его вам
не хватает для счастья и уюта?
Если решите его взять домой, с кастрацией помогут люди, которые его подкармливают.
8 (910) 5590-19-74, Оксана.
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.