Кот-красавец с радостью переедет с улицы в ваш дом

Роскошный крупный кот окраса «шиншилла». Молодой, очень ласковый и общительный. Обработан от блох и глистов. Пока живёт на улице.

Присмотритесь, может его вам

не хватает для счастья и уюта?

Если решите его взять домой, с кастрацией помогут люди, которые его подкармливают.

8 (910) 5590-19-74, Оксана.