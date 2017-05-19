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Кот-красавец с радостью переедет с улицы в ваш дом

Кот-красавец с радостью переедет с улицы в ваш дом

Роскошный крупный кот окраса «шиншилла». Молодой, очень ласковый и общительный. Обработан от блох и глистов. Пока живёт на улице.

Присмотритесь, может его вам
не хватает для счастья и уюта?

Если решите его взять домой, с кастрацией помогут люди, которые его подкармливают.

8 (910) 5590-19-74, Оксана.

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 11:00 +5
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