Выезжаем за город с домашними любимцами

Что положить в дорожную зооаптечку, как перевозить питомцев, чем защитить их от паразитов и других опасностей на даче или в лесу.

Если вы повезёте животное впервые, то к автомобилю его надо приучить заранее. Даже самая спокойная собака или кошка может повести себя при перевозке непредсказуемо. У некоторых животных поездка вызывает укачивание, и лучше узнать об заранее.

Основные правила перевозки животных в машине:

Не кормите животное обильной и тяжелой пищей перед поездкой. Возьмите с собой воду для питья. Во время движения собака/кошка не должны свободно перемещаться по салону авто. Кошку нужно посадить в переноску, а собаку — в бокс или зафиксировать специальными ремнями безопасности. Не оставляйте животное в автомобиле с закрытыми окнами. От жары и без воздуха собака и кошка могут быстро погибнуть. Останавливайтесь каждые 2−3 часа, чтобы дать собаке сходить в туалет, подвигаться и попить. Не отпускайте собаку с поводка в незнакомой местности, от стресса она может потеряться. Не позволяйте собаке высовываться из открытого окна во время движения. Это очень опасно: камни, летящие из-под колёс других машин, мусор, выбрасываемый из окон другими водителями, могут нанести травму. А ещё питомец может простудиться от ветра.



Михаил Мельник

Тульский центр ветеринарной медицины

— Очень важно за месяц до поездки привить питомца от бешенства (для кошек), от бешенства и лептоспироза (для собак). Противовирусные прививки я тоже советую сделать.

В поездку на природу обязательно соберите с собой ветеринарную аптечку: бинт и пластырь, хлоргексидин, мирамистин и перикись водорода — для обработки ран, димедрол и преднизолон в ампулах — для помощи при укусах змей, ос и пчёл.

Перед выездом на природу обязательно обработайте шерсть и кожу животного средствами от клещей и блох, и наденьте на любимца противоблошиный ошейник. Повторяйте такие обработки, следуя инструкции и не пропуская сроки весь летний сезон. Для профилактики пироплазмоза можно сделать собаке инъекцию специальным препаратом. Обязательно проконсультируйтесь об этом у ветеринара.



Оксана Некрасова

ветклиника «Друг»

— Собаку нужно ежегодно прививать от бешенства, начиная с самого юного возраста. Я советую эти прививки даже для кошек, живущих дома. Кроме этого собакам нужно делать прививки от парвовирусного энтерита, чумы плотоядных, парагриппа, инфекционного гепатита, лептоспироза, а кошкам от парвовирусной панлейкопении, ринотрахеита и кальцевироза.

Если ваш питомец не привит, то за месяц до отъезда обязательно нужно это сделать. Только так вы сможете защитить своего четвероногого члена семьи от опасных и смертельных болезней и себя от опасности заразиться. После прививки нужно подождать 30 дней, чтобы сформировался иммунитет, а потом только отправляться с животным на природу и в поездки.