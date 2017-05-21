Четыре ушастых брата ждут хозяев

Четыре братика-подкидыша ищут дом! Подобраны неравнодушной женщиной, кормить и содержать даже временно лишние рты ей очень тяжело - уже есть дома животные.



Котята немного осторожные, но к людям тянутся. Обладают отменным аппетитом. Лоток освоили. Возможно будут мышеловами.

С собаками находят общий язык.

Телефон: 8 (910) 559-19-74.