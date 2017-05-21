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Зверьё моё
Четыре ушастых брата ждут хозяев

Четыре ушастых брата ждут хозяев

Четыре братика-подкидыша ищут дом! Подобраны неравнодушной женщиной, кормить и содержать даже временно лишние рты ей очень тяжело - уже есть дома животные.
 

Котята немного осторожные, но к людям тянутся. Обладают отменным аппетитом. Лоток освоили. Возможно будут мышеловами.
С собаками находят общий язык.

Телефон: 8 (910) 559-19-74.

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 20:00 +1
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