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Зверьё моё
Плюшка оправилась после тяжелой жизни и готова к переезду в семью

Плюшка оправилась после тяжелой жизни и готова к переезду в семью

Плюшка временно живет в зоомагазине. У нее очень тяжелая история: волонтеры нашли её с большим числом кошек в маленькой квартире, похожей на помойку. Её престарелую хозяйку забрали родственники, а кошек закрыли в квартире без еды и воды. Когда Плюшка попала к волонтерам, была жутко худой, шерсть лезла клоками. Бедняга не могла наесться две недели.

Сейчас Плюшка немного оправилась от пережитого ужаса и готова переехать в новый дом к любящим хозяевам. Она ласковая, милая, любит внимание. 

У нее не видит один глаз, но ей это не мешает. Плюшка стерилизована, обработана от паразитов и привита. Пожалуйста, обратите на нее внимание! Ей очень нужен любящий человек!

Тел. 8-953-971-13-28.

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

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Автор: Оксана Грудинина
вчера, в 09:00 +13
Ищет дом русская голубая кошка
Ищет дом русская голубая кошка
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