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Зверьё моё
Зевс отстаивал хозяина, даже когда он бросил его

Зевс отстаивал хозяина, даже когда он бросил его

Зевс – собака с сильным именем и поломанной судьбой. Этот пес нашел дом, когда был еще щенком, он вырос в любви и заботе. Но потом хозяин жестоко бросил его: уехал на заработки в Москву и просто закрыл в квартире. Когда волонтеры смогли вызволить пса, он был голодный и несчастный, но до последнего защищал свой дом. Не хотел уходить, надеясь, что хозяин вернется.

Зевса определили в отлов. Он впал в депрессию, не хотел верить в то, что его бросили. Он злился на сотрудников, отказывался от еды, не хотел жить без своего человека. Но время лечит. Сейчас пес адаптировался к новым условиям, снова научился доверять людям. Ему очень нужен любящий хозяин, который никогда его не предаст. 

Зевс – молодой пес, ему около двух лет. Привит, полностью обработан. Приучен к двухразовому выгулу. Отдается в квартиру или дом, строго не на цепь. 

Зевс умеет любить, он очень преданный. Если вы растопите его сердце, от отдаст за вас всё.

Находится в отлове «Континент+» по адресу: Тула, пос. Сергиевский, ул. Садовая, 1-а. Если вы хотите познакомиться с ним, звоните по тел.: 8-953-959-16-18 (Полина), 8-953-971-13-28 (Юлия), 8-920-789-19-32 (Екатерина).

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

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Автор: Оксана Грудинина
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