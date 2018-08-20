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Матильда ищет уютный дом и хозяев

Матильда ищет уютный дом и хозяев

Матильда, 1 год, абсолютно здорова, стерилизована, привита (ветпаспорт), в роду были лабрадоры.

Ориентирована на человека, чувствует хозяина, послушна и поддаётся воспитанию, добра и нежна к своим людям.

Матильда отлично ходит на поводке. Она супер-громкоголосая и умная охранница. Дом хозяина будет охранять не на жизнь, а на смерть!

Вот такая серьёзная и великодушная дама мечтает стать вашим другом
и компаньоном.

Звоните, приезжайте знакомиться. 

8-920-278-49-24, Таня. 8-962-273-38-28, Юля.

Возможна доставка недалеко по области.

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 10:00 +2
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