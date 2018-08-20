Матильда ищет уютный дом и хозяев

Матильда, 1 год, абсолютно здорова, стерилизована, привита (ветпаспорт), в роду были лабрадоры.

Ориентирована на человека, чувствует хозяина, послушна и поддаётся воспитанию, добра и нежна к своим людям.

Матильда отлично ходит на поводке. Она супер-громкоголосая и умная охранница. Дом хозяина будет охранять не на жизнь, а на смерть!

Вот такая серьёзная и великодушная дама мечтает стать вашим другом

и компаньоном.

Звоните, приезжайте знакомиться.

8-920-278-49-24, Таня. 8-962-273-38-28, Юля.

Возможна доставка недалеко по области.