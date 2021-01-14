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Бездомным кошкам срочно нужна помощь

Бездомным кошкам срочно нужна помощь

Про кошачью банду с Зеленстроя мы уже писали. Кого-то из кошек удалось пристроить, шесть кошек остались жить в трубах. Неравнодушные люди подкармливали их, и коты уже обжились на своем месте.

Но сейчас в месте их обитания появилась стая собак. На одну из кошек псы уже напали и разорвали насмерть. Трое котов-подростков не даются в руки. Но двух кошек можно спасти. И делать это нужно как можно быстрее.

Проблема в том, что у людей, которые могли бы им помочь, уже есть на руках бездомыши. Есть вариант отправить кошек на передержку, но нужна клетка – одна большая или две средних. 

В лучшем случае нужна домашняя передержка за корм. Ну или самым идеальным вариантом будет, если кто-то сразу возьмет домой этих красоток.

Уважаемые читатели Myslo, обращаемся к вам за помощью. Если у вас есть клетка для домашних животных, поделитесь ей с нами на время! 

Если у вас есть возможность взять котеек на домашнюю передержку, звоните! Мы должны спасти этих хвостов. Счет идет на дни. С нас активный пиар и корм.

Ну и самое главное. Присмотритесь к ним, кошки чудесны. Все, кого уже пристроили из этой кошачьей банды, сразу же обучились домашнему этикету.

По всем вопросам обращайтесь по тел. 8-953-971-13-28 (Юлия) и 8-920-782-14-28 (Оксана) (можно WhatsApp).

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Автор: Оксана Грудинина
14 января, в 16:32 +8
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