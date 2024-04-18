Щенки живут в заброшенном доме у дороги. Помогите спасти

Пять прекрасных щенков ищут хорошие ручки. Малыши живут в холодном заброшенном здании под полом. К ним присасываются клещи, волонтеры находят на каждом щенке по 3-4 штуки. Это смертельно опасно.

Щенкам сейчас всего 1-1,5 месяца.

Помогите, пожалуйста, найти для этих прекрасных щенят хороших хозяев, которые подарят им новую, счастливую жизнь!

Находятся в Донском Тульской области. Возможна доставка.

Все вопросы по тел. 8-902-696-01-01.

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!