В поисках дома молодая кошка Буся

Буся необычная, короткохвостая, скорее всего метис бобтейла. Очень ласковая кошка, любит обниматься и целоваться. Буся прекрасно ладит с детьми, обожает полежать на диванчике и не будет досаждать вам своим присутствием.

Стерилизована, обработана от паразитов, ходит в лоток.

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