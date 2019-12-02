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В поисках дома молодая кошка Буся

В поисках дома молодая кошка Буся

Буся необычная, короткохвостая, скорее всего метис бобтейла. Очень ласковая кошка, любит обниматься и целоваться. Буся прекрасно ладит с детьми, обожает полежать на диванчике и не будет досаждать вам своим присутствием. 

Стерилизована, обработана от паразитов, ходит в лоток.

Хотите приютить эту красотку? Звоните по тел. 8-910-559-19-74.

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 13:29 +5
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