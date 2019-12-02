Надоел, слишком много шерсти: в Туле хозяева выбросили собаку на улицу

Судьба Вульфа не может оставить равнодушным никого. Он дважды был спасен, нашел семью, которой поверил, а взамен получил предательство.

Его история началась 16 января 2018 года. В тот день сбитого машиной Вульфа нашла волонтер Мария и не смогла пройти мимо. После этого было долгое лечение, на которое ушло много сил и денег.

Спустя три месяца Вульф обрел семью. Казалось, она была надежной, дети очень радовались собаке. В течение года волонтер поддерживала связь с семьей, регулярно созванивалась, и всё было в порядке.

Но в начале ноября девушка, спасшая Вульфа после аварии, ехала на машине в районе троллейбусного депо в Зареченском районе Тулы и заметила возле магазина собаку, похожую на Вульфа.

– Я сначала не поверила своим глазам – пес должен был находиться в районе Тулачермета, подумала, просто похож, – рассказывает Мария. – Но решила подъехать поближе и поняла: ошибки быть не может, это точно Вульф. Позвонила хозяйке, спросила, где собака, она ответила, что пес гуляет, а где, женщина не в курсе. Ситуацию прояснили местные жители, которые рассказали, что Вульф около двух недель скитается в этом районе вместе с метисом таксы Чипом – маленькая собака тоже оказалась из той самой семьи! Про собак рассказали, что они вместе ходили вдоль дороги, метались и как будто кого-то искали, подходили к людям, просили еду, играли с детьми. Эту парочку тут запомнили сразу.

Собак нашли в истощенном состоянии, они были ослаблены, больны и находились в жутком стрессе.

Когда всё выяснилось, хозяйка не стала отпираться: сказала, что выгнала собак, потому что они надоели, от них много шерсти и они гадят дома. По словам волонтера, это неправда – собаки очень воспитанные и приученные.

– Потом мы узнали, что это уже не первый случай. Семья берет животных, которых отдают в добрые руки, – черепах, кроликов, собак, кошек в качестве игрушек своим детям. А потом хозяева за ненадобностью их просто выбрасывают. По словам соседей, эти люди, после того как выкинули Вульфа и Чипа, уже завели новую маленькую собачку.

Самое страшное в этой ситуации, что собаки до сих пор скучают по своим хозяевам, ждут, что их заберут домой, заглядывают всем в глаза, тянутся к детям и не догадываются, что от них просто предательски избавились.

Чип сейчас находится на передержке и есть шанс, что он останется там на ПМЖ.

А вот Вульф нуждается в помощи. Конечно, больше всего ему необходим ответственный и любящий хозяин. Но пока его нет, нужна недорогая передержка.

Вульф очень добрый, умный, спокойный. Он приучен к выгулу на улице и к мытью лап, неприхотлив в еде и кастрирован. Вульф настоящий добряк и обожает детей, для охраны не подойдет.

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