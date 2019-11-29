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Зверьё моё
Очаровательным щенкам нужны хозяева

Очаровательным щенкам нужны хозяева

Эти шесть замечательных девочек жили под плитами на улице. Совсем крохами их под опеку взял волонтер, все были на домашних передержках, а сейчас живут в просторном вольере. 

И каждый из этих щенков мечтает найти свой дом, где его будут любить и оберегать. Посмотрите, какие они милашки: 

Сейчас им около трех месяцев. Привиты, обработаны от паразитов. Волонтер готова в дальнейшем помочь со стерилизацией. Если хотите забрать кого-то из этих малышей, звоните 8-906-620-41-66.

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Автор: Оксана Грудинина
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