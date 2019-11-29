Очаровательным щенкам нужны хозяева

Эти шесть замечательных девочек жили под плитами на улице. Совсем крохами их под опеку взял волонтер, все были на домашних передержках, а сейчас живут в просторном вольере.

И каждый из этих щенков мечтает найти свой дом, где его будут любить и оберегать. Посмотрите, какие они милашки:

Сейчас им около трех месяцев. Привиты, обработаны от паразитов. Волонтер готова в дальнейшем помочь со стерилизацией. Если хотите забрать кого-то из этих малышей, звоните 8-906-620-41-66.