Котят выбросили на улицу!

— История появления этих малышей такова. Я гуляла с подругой и приметила криво припаркованный автомобиль Mazda. Из нее вышла женщина, открыла заднюю левую дверь авто. И тут раздался дикий плач котеек. Сначала я не поняла, откуда доносится мяуканье, но когда плач начал отдаляться вместе с женщиной в сторону кустов, я смекнула, что они у нее в руках. Эта «мадам» выкинула их и покинула «место преступления»! — рассказывает тулячка Анастасия.

Девушка нашла котят и забрала их домой. Одного котенка, полосатенького, уже пристроили в добрые руки, осталось найти дом еще двум милым малышам!

Звоните по тел. 89207626869, Анастасия.