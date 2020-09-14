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В Алексинском районе найдена немецкая овчарка

В Алексинском районе найдена немецкая овчарка

В деревне Жуково Алексинского района прибилась немецкая овчарка. Кобель в ошейнике. Скорее всего, потерялся. Он очень ждет хозяина, стрессует.

Живет возле дома №12 в Жуково, но на территорию заходить боится. Жалко и пса, и хозяина, который наверняка его ищет. Давайте распространим информацию

По всем вопросам звоните по тел. 8-903-659-66-53 (Ирина).

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

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Автор: Оксана Грудинина
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